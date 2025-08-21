Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının, çevre illerde de hissedildiği bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.