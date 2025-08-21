İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Adreslere düzenlenen operasyon sonucunda, 21 yaşındaki A.K.’nin söz konusu suçlardan aldığı 32 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi ve gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Muhabir: Haber Merkezi