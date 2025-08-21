İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yayımlanan 3 ayrı görüntü üzerine inceleme başlattı.

Plaka bilgileri belirlenen araçlardan birine 50 bin 894 lira ceza kesilirken, sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

Kuralları ihlal ederek trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen bir başka araca 48 bin 559 lira ceza yazıldı ve araç trafikten men edildi.

Atatürk Bulvarı’nda motosikletiyle tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen sürücüye ise 20 bin 844 lira para cezası uygulandı.