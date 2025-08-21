Zonguldak’ta faaliyet gösteren sahipsiz hayvan barınağında çekilen görüntüler, kamuoyunda büyük tepki yarattı. “SAPÇA Barınağı” olarak bilinen, resmi adıyla Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ne ait barınakta, hayvanların yaşam koşullarının içler acısı olduğu gözler önüne serildi.

Barınağı ziyaret eden hayvanseverler, arazide açık bırakılmış mezarlarla karşılaştıklarını, bazı mezarların içinin köpeklerle dolu olduğunu ve üzerlerinin kapatılmadığını belirtti. Mezarlık alanlarının güvenliksiz olması, özellikle çocuklar açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Padoklarda Ölüm Sessizliği!

Barınakta çekilen görüntülerde padokların hijyen koşullarından yoksun olduğu, bazı bölümlerde ölü köpek ve karga leşlerinin bulunduğu dikkat çekti. Köpeklerin dışkı içinde, kalabalık ve dar alanlarda yaşam mücadelesi verdiği, çoğu padokta yeterli sayıda kulübe bulunmadığı gözlemlendi. Mevcut barınma alanlarının, onlarca köpeğin bulunduğu padoklar için yetersiz olduğu ifade edildi.

Arazinin Yapısı Tehlike Saçıyor!

Barınak arazisinin engebeli, dik ve ulaşımı zor bir yapıya sahip olduğu, bu durumun hem çalışanlar hem de gönüllüler açısından tehlike oluşturduğu bildirildi. Gönüllüler, arazide hareket etmenin dahi güç olduğunu belirterek, “Burada Rambo çalışsa isyan eder,” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Resmi Sorumluluk Tartışma Konusu!

Barınak, Zonguldak Valiliği ve bazı belediyelerin ortaklaşa kurduğu Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu durum, yaşanan ihmallerin yalnızca bir sivil toplum kuruluşuna değil, kamu kurumlarına da sorumluluk yüklediği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Hayvanseverlerden Yetkililere Çağrı!

Barınağın mevcut durumu karşısında tepkili olan hayvan hakları savunucuları, ilgili kamu kurumlarına acil denetim çağrısında bulundu. Hayvanseverler, barınakta derhal iyileştirme çalışmalarına başlanmasını, sorumlular hakkında ise idari ve hukuki işlem başlatılmasını talep ediyor.