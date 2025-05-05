TBMM eski başkanlarından Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli, ortak bildiri yayımladı.

Hikmet Çetin, TBMM'de düzenlediği basın açıklamasında, Hüsamettin Cindoruk, Cahit Karakaş ve Mustafa Kalemli ile birlikte bir araya gelerek ortak açıklama yaptıklarını duyurdu. Açıklamada, demokratik hukuk devleti ilkelerine ve evrensel hukuk kurallarına bağlılıkları dile getiren eski başkanlar, yargının bağımsızlığı olmadan adaletin, hukukun ve güvenli yaşamın mümkün olamayacağına dikkat çekti.

"İmamoğlu'nun diplomasının iptali hukuka aykırıdır, geçersizdir"

Çetin, açıklamada şunları söyledi: "Yargının bağımsız olmadığı yerde adaletten, hukuktan, hukukun üstünlüğünden ve güven içinde yaşamaktan söz edilemez. Çünkü bu hallerde kararlar yargı tarafından değil, bağlı olduğu güçler tarafından telkin edilir veya önerilir. İktidarın muhalif birçok siyasetçiye karşı hem idaredeki gücünü kullanarak hem de bağımsızlığını yitirmiş yargı aracılığıyla hukuka aykırı birçok eylemler söz konusu. Örneğin İmamoğlu'nun 31 yıl sonra diplomasının iptali hukuka aykırıdır, geçersizdir."

1995-1999 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulunan Çetin, "Geçersiz bir hukuka aykırılık yetmiyormuş gibi, tam da partisi tarafından ön seçim yapılacağı günün bir gün öncesinde, 'Terör örgütleriyle ilişkisi olduğu ve yolsuzluk yaptığı' iddialarıyla Sayın Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı ve tutuklandı" diyerek İmamoğlu'nun tutuklanmasının, çağdaş hukuk sistemleriyle bağdaşmadığını belirtti.

Son olarak, eski başkanlar, yargı bağımsızlığının sağlanması, hukukun herkese eşit uygulanması ve ülkenin demokratik hukuk devleti olma vasfının korunması gerektiğini ifade ederek, Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanmasını önerdiler.

Hikmet Çetin

Hikmet Çetin, 1995-1999 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmıştır. Siyasi kariyerine Demokratik Sol Parti (DSP) içinde başlamış, ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) katılmıştır. Çetin, aktif siyasetteki deneyimlerinin yanı sıra, uluslararası ilişkilerde de önemli görevlerde bulunmuş bir diplomattır.

Hikmet Çetin, Türk siyasetinin önemli figürlerinden biridir ve 1990'lı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca, diplomatik alandaki katkılarıyla da tanınan bir isimdir. Çetin'in siyaset hayatı, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde önemli bir yer tutar.

Hikmet Çetin, 10 Ağustos 1937 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde doğmuş, Türk siyasetinde önemli bir yer edinmiş ekonomist ve diplomattır. Çetin, Türkiye'nin siyasi ve diplomatik tarihinde birçok önemli görev üstlenmiştir.

Çetin, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde iktisat ve maliye bölümünde başlamış, 1960 yılında mezun olmuştur. Ardından Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman yardımcısı olarak görev yapmış, yurtdışında ise Williams College'de kalkınma ekonomisi üzerine yüksek lisans yaparak akademik alanda da kendini geliştirmiştir. Stanford Üniversitesi'nde planlama modelleri üzerine çalışmalar yapmış ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır.

1977 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girmiştir. 3 Ekim 1978-12 Kasım 1979 tarihleri arasında Bülent Ecevit hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olarak görev almış, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kapatılmasının ardından 1987 Türkiye genel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den Diyarbakır milletvekili seçilmiştir.

Çetin'in siyaset hayatı boyunca aldığı en önemli görevlerden biri, 20 Kasım 1991'den 27 Temmuz 1994'e kadar Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'nin dış ilişkilerini yönetmesidir.

Hüsamettin Cindoruk

Hüsamettin Cindoruk, 1991-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlamış, ilerleyen yıllarda farklı partilerde yer almış ve Türkiye’nin önemli siyasetçilerinden biri olmuştur. Cindoruk, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşme sürecine önemli katkılar sağlamış bir liderdir.

Hüsamettin Cindoruk, 1933 yılında Mardin'de doğmuş bir siyasetçidir. 1987-1995 yılları arasında TBMM Başkanlığı yapmış, özellikle 1991 seçimlerinden sonra önemli bir figür haline gelmiştir. 1991 seçimlerinde Anavatan Partisi'nden milletvekili seçilen Cindoruk, aynı yıl TBMM Başkanı olmuştur. Bu dönemdeki siyasi kariyerinde, birçok reformist yasa teklifine öncülük etmiştir ve Türkiye’nin modernleşme sürecinde etkili olmuştur.

Cahit Karakaş

Cahit Karakaş, Türkiye'nin önde gelen siyasetçilerinden olup, TBMM’de yıllarca görev yapmış ve aynı zamanda çeşitli bakanlık görevlerinde bulunmuştur. Hem ulusal hem de uluslararası hukuk konularında derin bilgiye sahip olan Karakaş, demokratik ilkelerin korunmasına yönelik önemli çalışmalar yapmıştır.

Cahit Karakaş, 1928 yılında Bartın'da doğmuş Türk inşaat mühendisi ve siyasetçidir. 1965 seçimlerinde Adalet Partisi’nden Zonguldak milletvekili seçilmiş, 12 Mart Muhtırası sonrası kurulan I. Nihat Erim kabinesinde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıklarında görev almıştır. 1973 yılında Adalet Partisi'nden istifa edip Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılmış ve 1977’de TBMM Başkanlığı’na seçilmiştir. Bu görevini 1980 yılına kadar sürdürmüştür. 1983 seçimlerinde Halkçı Parti'den Zonguldak milletvekili seçilen Karakaş, daha sonra Demokratik Sol Parti’ye (DSP) katılmıştır.

Mustafa Kalemli

Mustafa Kalemli, Türkiye'nin tanınmış siyasetçilerinden olup, 1990'lı yıllarda TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Kalemli, hukukçu kimliğiyle tanınırken, aynı zamanda ulusal ekonomi politikaları ve yargının bağımsızlığı üzerine önemli görüşlere sahiptir.

Kalemli, 1932 doğumlu bir siyasetçi olup, özellikle 1997-1999 yıllarında TBMM Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Adalet Partisi'nden siyasete atılan Kalemli, 1997 yılında TBMM Başkanlığı'na seçilmiştir. Bu dönemde, siyasi krizlerin ve koalisyon hükümetlerinin yaşandığı bir dönemde meclis başkanlığı yapmıştır.