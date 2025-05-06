Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 19.00’da Yeşilçam Toplantı ve Düğün Salonu’nda düzenlenecek etkinliğe tüm anneleri ve kadınları davet etti.

Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Hanımefendiler, Anneler Günü’ne özel düzenlediğimiz unutulmaz bir geceye davetlisiniz! Kına gecesi geleneğimizin en güzel örneklerinden Bacı Erenler ile geçmişe yolculuk yapacak, Eren Ahi konseriyle müziğe doyacağız. 09 Mayıs 2025 Cuma / Saat 19.00 Yeşilçam Toplantı ve Düğün Salonu Tüm annelerimizi ve kıymetli hanımefendileri bu özel gecede aramızda görmekten mutluluk duyacağız."

Kıymetli Hanımefendiler,



Anneler Günü’ne özel düzenlediğimiz unutulmaz bir geceye davetlisiniz!



Kına gecesi geleneğimizin en güzel örneklerinden Bacı Erenler ile geçmişe yolculuk yapacak, Eren Ahi konseriyle müziğe doyacağız.



09 Mayıs 2025 Cuma / Saat 19.00

Yeşilçam Toplantı… pic.twitter.com/OJQ4mUmm6G — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) May 5, 2025