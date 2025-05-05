Gazeteci-yazar Serdar Şahinkaya, “Bir Karış Fazla Şimendifer” adlı son kitabı için 10 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da söyleşi ve imza günü düzenleyecek. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e demiryolları meselesini mercek altına alan kitap, Telgrafhane Yayınları’ndan çıktı.

Etkinlik, saat 15.30’da Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

Şahinkaya, söyleşide demiryollarının tarihsel ve toplumsal önemine dair soruları yanıtlayacak, ardından kitabını imzalayacak.

ŞAHİNKAYA'NIN DİĞER ESERLERİ

Şahinkaya, “Bir Karış Fazla Şimendifer”in yanı sıra ekonomi ve tarih alanında kaleme aldığı çalışmalarıyla da tanınıyor. “Cumhuriyet İktisadında Makas Değişimi” ve “Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası” kitaplarında erken Cumhuriyet dönemi iktisat politikalarını ele alırken; “Boğazlar Meselesi” adlı eserinde ise Türkiye’nin jeopolitik konumunun tarihsel yansımalarını inceliyor.

Sanayileşmenin bankacılık ayağını mercek altına aldığı “Sanayileşme Süreçleri ve Kalkınma – Yatırım Bankaları”, Türkiye'nin iktisadi karar süreçlerinin milatlarından biri olan “Türkiye İktisat Kongresi”, ve 1920'lerin devrimci rüzgarını aralayan “Devrime Doğru İlk Adım” da yazarın dikkat çeken diğer çalışmaları arasında yer alıyor.

Şahinkaya ayrıca farklı bir alanda kaleme aldığı “Mutfaktan Sofraya” adlı kitabıyla, sosyal tarih ile gastronomiyi harmanlayan özgün bir yaklaşım sunuyor.

SERDAR ŞAHİNKAYA KİMDİR?

1958 yılında İzmir Eşrefpaşa’da doğan Serdar Şahinkaya, iktisatçı, akademisyen, yazar ve gazeteci kimlikleriyle tanınıyor. Sanayileşme, kalkınma politikaları ve Erken Cumhuriyet döneminin iktisadi yapıları üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Şahinkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.

Türkiye Kalkınma Bankası’nda 34 yıl görev yapan Şahinkaya, bir dönem KKTC Kalkınma Bankası ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Grubu üyeliği gibi kritik görevlerde de bulundu. Akademide uzun yıllar ders veren Şahinkaya, Cumhuriyet ve Sol gazetelerinde yazdı; bugünlerde yazılarına Sol Haber’de devam ediyor. Aynı zamanda 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu’nun koordinatörü olan Şahinkaya, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol üstleniyor.

Bugüne kadar yayımlanmış 11 kitabı bulunan Serdar Şahinkaya, Türkiye’nin iktisadi hafızasına katkı sunmaya devam ediyor.