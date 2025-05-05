Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla tutuklu bulunan gençler ve mağdur aileler için, üniversitelerinin onuru için ve adaletin sağlanması için mücadele etme kararlılığını vurgulayan İmamoğlu, tüm İstanbulluları bu önemli buluşmaya davet etti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım" dedi. İmamoğlu, bu buluşmada Genel Başkan Özgür Özel’in de yer alacağına dikkat çekerek, "Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz" şeklinde ifadeler kullandı.

İmamoğlu, aynı zamanda, "Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz" diyerek, haksızlık ve adaletsizliklere karşı direnmeye devam edeceklerini vurguladı.

Beyazıt Meydanı'ndaki buluşma, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da gerçekleşecek. Etkinlik, Beyazıt Meydanı'nda yapılacak ve İstanbul halkı, bir araya gelecek.

İmamoğlu'nun konuyla ilgili yazılı açıklaması şu şekilde: Sevgili İstanbullular, Beyazıt’ta üniversitemin tarihi kapısı önündeki görkemli buluşmanızda, tüm kalbimle yanınızda olacağım. Haksız ve hukuksuz tutuklamalarla mahpus edilen gençler için, mağdur edilen aileler için, üniversitemizin onurunu kurtarmak için, adalet için, ülkemizin geleceği için hepinizi Beyazıt Meydanı’ndaki bu tarihi buluşmaya davet ediyorum. Mazbatamızı iptal eden akıl ile diplomamızı iptal eden aynı akıl. Koltuk hırsı ve kendi çıkarı için her şeyi göze alan bu akla karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Hak yemedim, hakkımı da yedirmem. Milletimizin ve gençlerimizin hakkını da yedirmeyeceğiz. Hukuku, bilimi, ahlakı, vicdanı ayaklar altına alan bir avuç kişiye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmanızı izleyeceğim, sesinizi duyacağım, yanınızda olacağım. Yavaş'tan CHP Genel Merkez çağrısı İçeriği Görüntüle