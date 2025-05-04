Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak bugün Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldıraya ilişkin paylaşımda bulundu.ü

"Çirkin Saldırıyı kınıyoruz"

Başkan Koçak , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıya ilişkin şu sözleri söyledi: "Kukla bir meczubun Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirdiği çirkin saldırıyı kınıyor, Genel Başkanımız Sayın Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hakkın ve Hukukun mücadelesini sürdüren Genel Başkanımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.