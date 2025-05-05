Özel, mesajında, “Baharın müjdecisi, bereketin ve dileklerin simgesi Hıdırellez kutlu olsun! Bu özel günde, barışa ve adalete susamış bu topraklardaki her bir yurttaşımız için huzur dolu bir geleceğe kapı açılmasını diliyorum” dedi.

Üzerinde kara bulutların olduğunu belirten Özel, bu zorlukların yakın zamanda dağılacağına olan inancını vurguladı. "Üzerimizdeki kara bulutların yakın zamanda dağılacağına, bereketin ve kardeşliğin rüzgarlarının eseceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Özel’in mesajı, Hıdırellez’in iyimserlik ve kardeşlik temasına atıfta bulunarak, toplumun zorluklardan kurtulup daha huzurlu bir geleceğe yönelmesini temenni etti.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez, Türk kültüründe ve pek çok Ortadoğu ülkesinde kutlanan, baharın gelişini simgeleyen ve doğanın uyanışını müjdeleyen bir bayramdır. 5-6 Mayıs tarihlerinde, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul edilir. Hıdırellez, doğayla özdeşleşmiş bir bayram olup, genellikle doğanın yenilenmesi, bolluk, bereket ve sağlık dilekleriyle özdeşleştirilir.

Bu özel günde, insanlar dilek tutar, ateş üzerinden atlar, çiçekler toplar ve çeşitli geleneksel ritüelleri yerine getirirler. Hıdırellez'in gelenekleri, bölgesel farkliliklar gösterse de genel olarak doğanın uyanışını kutlamak, kötü enerjilerden arınmak ve yeni bir başlangıç yapmak için kutlanır. Özellikle ateşin üzerinden atlamak, kötü ruhlardan arınmak ve dileklerin kabul olması için yapılan yaygın bir gelenektir.

Hıdırellez, insanlar için bir araya gelme, neşelenme ve doğa ile uyum içinde olma zamanıdır. Aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren, geçmişten gelen umut dolu bir kutlamadır.