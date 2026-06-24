AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Partisiyle iftihar ettiğini kaydeden Erdoğan, AKP’ye yeni katılımların devam edeceğini söyledi.

Konuşmasına CHP'yi hedef alarak başlayan Erdoğan, "Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, İttifak (Cumhur) olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

“MECLİS’TE PARALEL YAPI”

AKP'li Cumhurbaşkanı, muhalefetin "Meclis'i tıkama" alışkanlığından vazgeçmediğini söyleyerek "Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Devamla muhalefete seslenen Erdoğan, "Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır" şekline konuştu.

Erdoğan "Kavgaların, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlarının Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıdılar. Salon işgal edeni mi ararsın, dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün 'halk düşmanı' diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Çerçici dükkanı gibi yok yok. İzahı olmayanın mizahı olur. Karşımızdaki manzara bu." diye konuştu.

TEKRAR YENİ KAPI RUHU

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Erdoğan, yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Söz konusu düzenlemeyi kısa süre içerisinde Meclis'e sunacaklarını kaydeden Erdoğan, "Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir" şeklinde konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç içerisinde karşılaştığımız sabotajlara rağmen sağduyu ile ilerledik. Süreç ciddi direnç testinden başarıyla geçti. Suriye'deki entegrasyon süreci başarıyla hayata geçiriliyor. İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil Kürt kardeşlerimiz için de hayati önem taşıdığını tescil etmiştir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha net görülecektir. Diyarbakır'ın kahvehaneleri bugün cıvıl cıvıl. Hakkari'nin dağlarından turistler geçiyor. Esnafımızın yüzü gülüyor, gençlerimizin umudu güçleniyor. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin, Terörsüz Türkiye sürecidir. Cumhur İttifakı olarak Meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe, gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Milletimizin niteliklerinden, değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz."

MUHALEFETE YENİ DAVET

Tekrar bir Yenikapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin Terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu, tıpkı milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi Komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı, bu meselenin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak iradeyse kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret, fazlasıyla yaptık yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun, yolumuz bahtımız açık olsun diyorum."