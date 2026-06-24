2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda AKP’ye geçti.

Nimet Özdemir’in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Nimet Özdemir, geçen yıl Ekrem İmamoğlu'na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü'ne, "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı

Özdemir o dönem, "Hak için, hukuk için, adalet için buradayız" ifadelerini kullanmıştı.