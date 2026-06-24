2024 yılında İYİ Parti'den, 17 Haziran 2026 tarihinde ise CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda AKP’ye geçti.

Whatsapp Image 2026 06 24 At 13.10.05Nimet Özdemir’in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı.

Nimet Özdemir, geçen yıl Ekrem İmamoğlu'na ait görüntü, ses ve afişlerin toplu taşıma araçlarında kullanılmasına yönelik kısıtlama getirilmesinin ardından Boğaziçi Köprüsü'ne, "Free İmamoğlu" (İmamoğlu'na Özgürlük) yazılı pankart asmıştı

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Özdemir o dönem, "Hak için, hukuk için, adalet için buradayız" ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Abbas Satır