Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrasında paylaşım yaptı.

"İktidar yürüyüşümüzü durduramaz"

Özgür Özel'e yönelik saldırının ardından Başkan Güner'in paylaşımı şöyle: "Genel Başkanımız Özgür Özel’e yönelik alçakça saldırı, genel başkanımızın şahsında ülkemizin demokrasi ve kardeşlik kültürüne de yapılmıştır. Herkes bilsin ki bu tehdit ve saldırılar bizi korkutamaz, iktidar yürüyüşümüzü durduramaz. Bir adım eğilmeyeceğiz, bir adım geri durmayacağız, her zaman doğru bildiğimiz yoldan yürümeye, doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ne olmuştu?

5 Mayıs 2025 tarihinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninin ardından fiziksel saldırıya uğradı. Tören çıkışında bir kişi, Özel'e yaklaşarak yüzüne yumruk attı. Saldırgan olay yerinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişi Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, şahısın sabıka kaydı da bulunuyor.