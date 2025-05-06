Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın S.T. adına açtığı sahte hesap üzerinden provokasyon amaçlı içerikler paylaştığı belirlendi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonda M.A., gözaltına alındı. Şüpheli, Of Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ,konuya ilişkin " Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır." şeklinde açıklama yaptı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katıldığı sırada Selçuk T. tarafından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından, saldırgan tarafından açılan bir sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel ve kızı İpek Özel’e yönelik tehdit mesajları yayımlandı. Mesajlarda, İpek Özel'in ev adresi de paylaşılırken, “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” ifadeleri kullanılarak, aileye yönelik ciddi tehditler savruldu. Bu tehditlerin ardından güvenlik güçleri harekete geçti ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.