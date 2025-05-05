Etkinlik, çevre teknolojileri ve enerji sektörlerindeki en son gelişmeleri kamu alıcıları ve sektör profesyonelleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

KOSGEB, Türkiye Belediyeler Birliği ve OSTİM Enerjik'in destekleriyle hayata geçirilecek olan fuar ve kongre, katılımcılara yeniliklerini sergileme ve sektördeki önemli aktörlerle bir araya gelme fırsatı sunacak.

Organizatörler, firmaları en yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmak üzere fuarda yerlerini almaya davet ediyor. Etkinlik, sektördeki son trendleri takip etmek ve yeni iş ortaklıkları kurmak isteyenler için önemli bir platform oluşturacak.