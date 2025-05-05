Etkinlik, çevre teknolojileri ve enerji sektörlerindeki en son gelişmeleri kamu alıcıları ve sektör profesyonelleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

Kuğulu Park’ta Tutuklu Öğrencilere Destek!
Kuğulu Park’ta Tutuklu Öğrencilere Destek!
İçeriği Görüntüle

KOSGEB, Türkiye Belediyeler Birliği ve OSTİM Enerjik'in destekleriyle hayata geçirilecek olan fuar ve kongre, katılımcılara yeniliklerini sergileme ve sektördeki önemli aktörlerle bir araya gelme fırsatı sunacak.

Organizatörler, firmaları en yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmak üzere fuarda yerlerini almaya davet ediyor. Etkinlik, sektördeki son trendleri takip etmek ve yeni iş ortaklıkları kurmak isteyenler için önemli bir platform oluşturacak.

Muhabir: SEVGİ GÜLDOĞAN