Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin ABD ile özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmeye kararlı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump'ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini dile getiren Erdoğan, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri, Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye’deki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, Türkiye’nin ABD ile özellikle savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırmak istediğini dile getirdi. Gazze’deki insani trajedinin derinleştiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin kalıcı barış için her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan ayrıca Trump’ın savaşların sona erdirilmesine dair yaklaşımını desteklediklerini vurgulayarak, İran’la müzakere süreci ve Ukrayna’daki savaşın bitirilmesi için sürdürülen çabaları takdir ettiklerini söyledi.

Karşılıklı Ziyaret Davetleri

Görüşmede Erdoğan, Trump’ı Türkiye’ye davet etti. Trump ise Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu ve kendisinin de Erdoğan’ı Washington’a davet ettiğini açıkladı.

Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze, Ukrayna, Suriye ve daha pek çok konuda çok iyi bir telefon görüşmesi yaptım. Başkanlığım döneminde ilişkilerimiz mükemmeldi, yine birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” dedi.