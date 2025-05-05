Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken aniden alev alan bir otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, paniğe neden olurken olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde çevrede daha büyük bir tehlike önlendi.

Seyir Halindeyken Alev Aldı

Olay, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 24’üncü kilometresinde, öğle saatlerinde yaşandı. Zeyyat B. (41) idaresindeki 01 SV 365 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alev aldı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek kendini dışarı attı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiye Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın tamamen söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. Araçta meydana gelen hasarın boyutunun belirlenmesi ve olası teknik arızaların tespiti için teknik rapor hazırlanacak.