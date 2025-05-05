Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen saldırının ardından artan gerilimin sonrasında Hindistan'ın ülkesi ile ilgili iddialarını yalanladı.

Saldırının ardından gerilim tırmanıyor

Hindistan’ın Keşmir sınırına yalnızca 26 kilometre uzaklıktaki Bela Noor Şah bölgesinde “terörist eğitim kampları” kurulduğu yönündeki iddialarını yalanlayan Tarar, bölgenin sivil yaşamla iç içe olduğunu ve iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ifade etti. Gazetecilere çağrıda bulunan Tarar, “Dilerseniz bölge halkıyla röportaj yapabilir, orada okulların, gündelik yaşamın sürdüğünü kendiniz görebilirsiniz” dedi.

Pakistan: Suçlamalar Nedensiz ve Delilsiz

Tarar, Hindistan’ın saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaların hiçbir somut delile dayanmadığını savunarak, Yeni Delhi yönetiminin Pakistan’ı hedef göstermesinin siyasi ve diplomatik gerilimi tırmandırmaktan başka bir amacı olmadığını belirtti. Pakistan’ın bölgedeki istikrarı önemsediğini ve uluslararası toplum nezdinde şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptıklarını ifade eden Tarar, “Biz adil ve tarafsız bir soruşturma istiyoruz. Hindistan ise delilsiz suçlamalarla gündem oluşturma çabasında” dedi.

“Yanıtımız Güçlü ve Kararlı Olacaktır”

Hindistan’dan gelebilecek her türlü saldırıya karşı kolluk kuvvetlerinin hazır olduğunu vurgulayan Bakan Tarar, Pakistan’ın egemenliğini ve güvenliğini tehdit eden herhangi bir adıma karşı sert yanıt verileceğini belirtti. “Her türlü yanlış adım, tüm gücümüz ve kararlılığımızla karşılık bulacaktır” diyen Tarar, Pakistan’ın savaş istemediğini ancak caydırıcılığını koruyacağını ifade etti.

Ne Olmuştu?

22 Nisan’da Hindistan’ın idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Hindistan, saldırıyı düzenleyenlerin Pakistan'dan geldiğini öne sürerek İndus Suları Anlaşması’nı askıya almış, Pakistanlı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanımış ve tüm vize işlemlerini durdurmuştu.

Bunun üzerine Pakistan da Hindistan'ın İslamabad’daki diplomatik personeline sınırlama getirmiş, “İndus Suları Anlaşması”nın ihlalini "savaş nedeni" olarak değerlendireceğini açıklamış ve Hindistan ile tüm ticari ilişkilerini askıya alarak hava sahasını kapatmıştı.