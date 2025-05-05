Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 10 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nde vatandaşlar glutensiz yaşama dikkat çekmek için Hacıkadın Mesire Alanı'nda saat 10:00- 16:00 arası toplanacak. Ekinliğe uzman doktor ve akademisyenler katılacak olup, çölyak hastalı tanıtılırken, çölyak hastaları nasıl beslenmeli konusunda vatandaşlar bilinçlenecek.

"Glutensiz yaşamın önemine dikkat çekmek"

ABB'nin konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı duyuru ise şöyle: "Glütensiz Yaşamın Önemine Dikkat Çekiyoruz! 10 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nde, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve glütensiz yaşam hakkında farkındalık oluşturmak için buluşuyoruz! Uzman doktorlar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşecek konferansımıza tüm halkımız davetlidir." ifadeleri kullanıldı.

Çölyak Hastalığı Nedir?

Gluten, buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Çölyak hastası bir kişi glutenli yiyecekler yediğinde, bağırsağı zarar görür ve besinleri yeterince ememez. Bu da karın ağrısı, ishal, kilo kaybı, yorgunluk gibi sorunlara yol açar. Tedavisi yoktur, ama gluten içermeyen özel bir diyetle tamamen kontrol altına alınabilir.

Gluten İçermeyen Yiyecekler Nedir?

Pirinç

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Patates

Nohut, mercimek, fasulye (baklagiller)

Et, tavuk, balık (pane yapılmamış, sade)

Süt, yoğurt, peynir (katkı maddesi içermeyen)

Taze meyve ve sebzeler

Yumurta

Zeytinyağı, tereyağı

Glutensiz unlar (pirinç unu, mısır unu, badem unu vb.)

Glutensiz ekmek ve makarna