Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) 14 Mayıs’ta gerçekleştireceği 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi’nde, Türk ekonomisine güç kazandıracak dış pazarlara açılım, dijital dönüşüm ve belirsizlik dönemlerinde riski azaltacak ekonomik güvenlik konuları ele alınarak, KOBİ’lerin geleceği şekillendirilecek.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, ekonomik kalkınma stratejisinin, KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda elde edeceği payın arttırılması ana fikrine dayanması gerektiğini söyledi.

KOBİ’lerin mevcut durumlarını iyileştirmenin ötesinde uzun vadede yapacakları atılım fırsatlarını değerlendirmelerini ve yeni ufuklara doğru yol almasını istediklerini dile getiren Kuleyin, işletmeleri zirveye davet etti. Kuleyin, zirvede Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Eximbank ve KOSGEB katılımcılarının bu amaca yönelik vizyon ortaya koyacağını ifade etti.

“İhracat yeteneğini artırmak ana hedefimiz”

Kuleyin, dünyanın hızla değiştiğine işaret ederek, şöyle konuştu: “Bu değişimde olmamız gereken yerde olamazsak uzun vadede çok büyük kayıplara uğrarız. Bugün dünyada kullanılan güvenli ekonomi göstergelerinden bir tanesi de ihracatın ithalatı karşılama oranıdır. Bu oran ne kadar ihracat lehine artarsa o kadar ekonominin sağlıklılığından söz edilebilmektedir. Biz de bu oranın ülkemiz lehine artmasını hedefliyoruz.

Bu nedenle KOBİ’lerin ihracat yeteneklerini arttırmayı kendimize ana hedef olarak seçtik. Özellikle pandemi sonrası dönemde ve yeni küresel düzende dış pazarlara açılmak, KOBİ’ler için bir tercih değil, adeta bir zorunluluk oldu. İhracatın firmaları kurumsal olmaya, stratejik düşünmeye ve kalite kontrolde duyarlı davranmaya yönlendirmek gibi bir özelliği var. Bu nedenlerden dolayı biz de zirveye uluslararası boyut kazandırmanın çok önemli olduğuna karar vererek harekete geçtik. Küresel piyasalarda rekabet edebilmek için KOBİ’lerimizin sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve sosyal sorumluluk alanlarında da kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Zor zamanlarda içine kapanmak yerine, dünyayı okuyup cesur adımlar atanlar ayakta kalacak. KOBİ’lerimiz kendilerini geliştirirken, biz de ülke olarak onların önünü açacak uluslararası hamleleri yaparsak, yeni küresel düzende çok daha güçlü konumlanabiliriz.”

Bu yıl katılımcı KOBİ’lerin stratejik hamlelerini, güçlendirmek istedikleri yanlarını, merak ettikleri konuları etkileşimli bir şekilde uzmanlar ve sektörünün öncü firmalarının yetkilileriyle konuşma imkanı bulacağı etkileşimli bir zirve olacağını anlatan Kuleyin, “Kurum ve kuruluşlardan zirve süresince danışma masaları kurmalarını talep ettik. Büyük çoğunluğu da bu talebimizi çok olumlu karşıladı. KOBİ’ler sorun olarak gördükleri her konuya uygun çözüm sunan kuruluşlarla gün boyu bir araya gelebilecek” dedi.

“Başarı hikayeleri anlatılacak”

KOBİ zirvesinin uluslararasılaşmış firmaların başarı hikayelerini katılımcılara aktarabilecekleri bir platform olacağını belirten Kuleyin, “Katılımcıların çok başarılı olmuş yerli ve yabancı firmaların bu deneyiminden yararlanacağına inanıyoruz. Başarılı ihracatçı örneklerin katılımcı KOBİ’ler için yeni işaret fişeği olması arzusundayız” ifadesini kullandı.

Zirvede ele alınacak konulara değinen Kuleyin, şöyle devam etti: “Dijital dönüşüm, e-ticaret, yapay zeka ve algoritma kavramlarını önemsemez ve bu kavramların içini doldurarak kendi şirketinizde uygulamayı başaramazsanız yok olup gitmeye mahkumsunuz demektir. Zirvede KOBİ’lerin, bu kavramları uygularken dikkat etmeleri gereken önemli noktaları yakalayabilecekleri bir içerik geliştirmeye çalıştık. Yapay zekayı kullanarak uluslararası büyük bir e-ticaret platformu olmayı başarmış şirketten tutun dünya çapında bir sanayi devi olmuş şirketlere kadar deneyimlerini katılımcılarımıza aktaracağız.

Ekosistemin küçük aktörleri de ne kadar dahil olursa, genel ekonomi o kadar güçlenir. Dijital eşitsizliği kapatmak, ülkenin rekabet gücünü artırmak demek. Bu nedenle kamudan özel sektöre tüm paydaşlar KOBİ’lerin dijital dönüşümüne öncelik vermeli.

Günümüzde ticaret savaşları ülke ekonomileri için büyük belirsizliklere yol açıyor. KOBİ’lerin böyle dönemlerde çok yönlü bir eylem planını harekete geçirmeleri gerekir. Risk analizlerini doğru yapabilmeli, alacak yönetimleri konusunda alternatif çözümler üretebilmeli, alternatif pazarlar yaratabilmeli. KOBİ zirvesi bu konularda yapacaklarının yol haritasını ortaya koyacak.

KOBİ’ler büyürse Türkiye büyür. 2025 yılında küresel rekabet koşulları daha da hızlanırken, bizim de elimizdeki en büyük koz, yenilikçi ve atak KOBİ’lerimiz olacak. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, ihracat, kurumsallaşma gibi başlıklar KOBİ’lerimizin rekabetçiliğini ve dayanıklılığını artırmak hedefine hizmet ediyor. KOBİ’ler geleceği şekillendiren dönüşümlerin aktif parçası olmalı.”

Nezih Kuleyin, yeni bir açılım başlatmak istediklerini dile getirerek, sivil toplum kuruluşları ve KOBİ’lere hizmet veren kamu kuruluşları ile olan iş birliğini güçlendireceklerini, bunun sağlayacağı fırsat ve olanakları Anadolu’nun her yanında düzenleyecekleri toplantılarla tüm KOBİ ve paydaşlara aktaracaklarını kaydetti.