Depreme dayanıksız bina haberleriyle gündemden düşmeyen İstanbul'da meydana gelen yeni olay, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha akıllara getirdi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesinde dün meydana gelen olay sırasında 45 yaşındaki 7 katlı binanın çatısından düşen beton bloklar, apartmanın bulunduğu sitenin bahçesine düştü.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrasında sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan merdiven yardımıyla tehlike yaratan inşaat parçalarını temizlediler. Meydana gelen olay sonrasında Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ekipleri de binada incelemede bulundu.

Site sakinlerinden Bayram Türbeş, büyük bir gürültüyle irkildiklerini belirterek "Komşularımızı uyardık, itfaiyeye haber verdik. Binanın bu bölümü çürümüş" dedi. Çok sayıda hanenin bulunduğu sitede meydana gelen olay, endişe yaratan görüntülere sebep olurken kentsel dönüşümün önemini hatırlattı.

(DHA)