ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü:

"Hüsnü Okvuran’ın Stratejik Birikimi, Büyümemize Katkı Sağlayacak"

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Mahmut L. Ünlü, H. Hüsnü Okvuran’ın şirketlerine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ünlü, "Hem küresel hem de Türkiye'deki yatırım bankacılığı ve yatırım alanlarında önemli tecrübelere sahip değerli bir ismin aramıza katılmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sayın H. Hüsnü Okvuran'ın uluslararası perspektifi ve stratejik birikiminin, ÜNLÜ & Co'nun sürdürülebilir büyüme ve gelişim yolculuğuna güçlü bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

H. Hüsnü Okvuran: "ÜNLÜ & Co'nun Geleceği İçin Çalışacak Olmaktan Mutluluk Duyuyorum"

H. Hüsnü Okvuran ise ÜNLÜ & Co’ya katılmaktan ve geleceğe yönelik heyecan verici hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Okvuran, "Türkiye'nin yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanında öncü kurumu olan ÜNLÜ & Co'ya katılmaktan büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Okvuran’ın Kariyer Yolu: Goldman Sachs'tan Actera Group’a

Okvuran, kariyerine Goldman Sachs'ta başladı ve New York, Los Angeles, Londra ve Dubai ofislerinde yatırım bankacılığı ve risk sermayesi alanlarında çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Özellikle Londra ofisinde Finansal Kurumlar Yatırım Bankacılığı Bölümü’nde Avrupa’daki şirket birleşmeleri ve alımlarıyla gelişmekte olan ülkelerden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev yaptı.

Goldman Sachs’tan sonra Deutsche Bank’ta Yönetici Direktör olarak Türkiye’deki yatırım bankacılığı faaliyetlerinin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Doğu-Orta Avrupa bölgelerindeki finansal kurumlara liderlik etti.

Sivil Toplumdaki Rolü

Özel sektördeki görevlerinin yanı sıra H. Hüsnü Okvuran, sivil toplum kuruluşlarında da aktif bir rol üstlenmiştir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Yale Üniversitesi Avrupa Bölgesel Danışma Kurulu Üyeliği ve Yale Üniversitesi Jackson Uluslararası İlişkiler Okulu Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.