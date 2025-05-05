Dünyagöz Hastaneler Grubu’nun ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası buluşmada, göz hastalıkları alanında uzmanlaşmış Türk hekimlerle birlikte dünyaca ünlü göz doktorları bir araya geldi. Etkinlikte, Türkiye’nin sağlık teknolojileri, yenilikçi cerrahi yöntemleri ve küresel sağlık turizmindeki rolü değerlendirildi.

Türkiye, Sağlık Turizminde Dünyanın İlk 5 Ülkesi Arasında

Dünyagöz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kapıcıoğlu, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki konumunu şu sözlerle vurguladı:

“Türkiye, sağlık turizmi ülkeleri arasında ilk beşte yer alıyor. Sağlık ekibimize her türlü altyapısal, teknolojik ve bilimsel çalışmalarına destek vererek Türkiye’nin sağlık turizminde dünyada en iyi ülke olması için çalışıyoruz.”

220 Doktor Katıldı, Göz Sağlığına Yön Veren Gelişmeler Masaya Yatırıldı

Göz hastalıkları branşında uzmanlaşan 220 doktorun katıldığı etkinlikte, dünya çapında tanınan Prof. Dr. Jorge Alio ve Prof. Dr. Jose Lamarca da yer aldı. Katılımcılar, sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri ve Türkiye’nin bu alandaki gücünü tartıştı.

“Dünyada da İlk Tercih Edilen Göz Sağlığı Kuruluşu Olmak İçin Çalışıyoruz”

Dünyagöz Hastanesi'nin sağlık turizmindeki öncü rolüne dikkat çeken Kapıcıoğlu, şu açıklamaları yaptı:

“Dünyagöz Hastanesi, kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye’de göz sağlığında öncü ve ilk göz branşı hastanesidir...”

“Türkiye Teknolojiyi En Hızlı Kullanan Ülkelerden”

Türkiye'nin tıbbi teknolojideki konumuna dikkat çeken Prof. Dr. Levent Akçay, ülkemizin sağlıkta dijital dönüşümünü şu sözlerle değerlendirdi:

“Dünya teknoloji üretiyor ama biz göz hekimleri dünyadaki tüm teknolojileri Türkiye’de çok hızlı bir şekilde kullanıyoruz...”

Göz Sağlığında 308 Farklı Cerrahi Uygulama Türkiye’de Yapılıyor

Türkiye'nin cerrahi çeşitlilik açısından öne çıktığını belirten Prof. Dr. Akçay, “Türkiye göz hastalıklarında çok üst düzeyde bir ülke... Glokomdan katarakta, görme bozukluklarından çok odaklı lens ameliyatlarına kadar birçok operasyon yapılabiliyor” dedi.

“Türkiye'de Göz Sağlığında Yapay Zeka Kullanan İlk Markayız”

Dünyagöz'ün yapay zeka kullanımında öncü olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Akçay, “Türkiye her türlü gelişmenin ilk uygulandığı ülkelerden biri... Yurt dışındaki hastaların Türkiye’yi tercih etmesindeki en büyük etken hızımız” dedi.

“Göz Hastalıklarında Türkiye, Dünyada İlk 3’te”

Göz sağlığı alanındaki liderliği vurgulayan Akçay, “Özellikle çok odaklı mercek ameliyatlarında biz Türkiye olarak dünya birincisiyiz. Tüm ülkeler bize gelip ameliyat oluyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Jorge Alio: “Türkiye Göz Branşında Global Oyuncular Arasında”

Dünyanın en etkili 100 doktoru arasında yer alan Prof. Dr. Jorge Alio, Türk göz hekimlerine dair görüşlerini şöyle paylaştı:

“Türk oftalmologların sergilediği profesyonellik, cerrahi beceri ve bilimsel tutku gerçekten etkileyiciydi...”

Prof. Dr. Jose Lamarca: “Türk Cerrahlar ve Teknolojiye Güven Tam”

Uluslararası göz cerrahlarından Prof. Dr. Jose Lamarca ise Türkiye’deki deneyimlerine dair şunları söyledi:

“Türk göz hekimleri dünyada da gerçekten saygı duyuluyor... Meslektaşlarım işlerini büyük bir titizlikle yapıyor...”