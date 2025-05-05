ABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Bu, ülkenin ekonomisindeki zorlanmaların bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. 2023 yılı sonunda yüzde 2,8 büyüyen ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde ise yüzde 2,4'lük bir büyüme kaydetmişti. Ancak, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana görülen bu daralma, 12 çeyrek sonra gelen ilk küçülme oldu.

Trump’ın Politikalarının Etkisi: Resesyon Endişeleri Artıyor

Ekonomistlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı ticaret ve ekonomik politikaların artık makroekonomik verilere yansıdığı ve bunun da resesyon endişelerini tetiklediği ifade ediliyor. Özellikle tüketici harcamalarındaki yavaşlama ve federal harcamalardaki keskin düşüş, ekonominin daralmasına neden olan başlıca faktörler arasında.

Zafer Ergezen, vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amerikan ekonomisinin daralmaya gitmesi Trump'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte beklenen bir şeydi" dedi. Ergezen, Trump’ın başkanlığı döneminde başlayan ticaret savaşları ve tarifelerle ticarette yaşanan yavaşlamanın, ABD ekonomisinin gerilemesine yol açtığını belirtti.

Ticaret Savaşları ve Yüksek Tarifeler Ekonomiyi Sıkıştırıyor

Trump’ın uyguladığı tarifeler, birçok ithal ürüne ilave vergiler getirmiş, bu da hem talebi yavaşlatmış hem de ithal ürünlerin maliyetini artırmıştır. Ergezen, bununla birlikte arzın azalması ve karşı ülkeler tarafından uygulanan karşı tarifelerin de ABD ekonomisindeki daralmaya neden olduğunu vurguladı.

"Bu durum, global ticaretin ve özellikle ABD'nin ihraç ettiği ürünlere karşı uygulanan tarifelerin ticaret dengesini bozmasına yol açtı. Bu, ekonominin daralmaya gitmesinin sebeplerinden biri," dedi.

Federal Rezerv’den Faiz İndirim Hamlesi Beklentisi

Ergezen, Avrupa ve Çin ekonomilerinin zaten yavaşladığını hatırlatarak, merkez bankalarının faiz indirimi yapmasının beklendiğini söyledi. Ancak Trump'ın politikalarının bu süreci terse çevirdiğini belirtti ve "İlave tarifelerle birlikte faizlerin uzun süre yüksek kalacağı bekleniyor. Fed, faiz indirimini hızlandırmak zorunda kalabilir" dedi.

Enflasyon ve ticaret savaşları, dünya ekonomisini etkileyen ana faktörler olarak dikkat çekiyor. Ergezen, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu baskıladığını ancak tarifelerdeki artışın, tüketici fiyatlarında artışa yol açabileceğini söyledi.

Resesyon Tartışmaları Başladı: Küresel Büyüme Yavaşlayacak mı?

Küresel ticaretin yavaşlaması ve ABD ekonomisindeki daralma, resesyon tartışmalarını gündeme getirdi. Ergezen, "Piyasalar, 'Resesyona giriyor muyuz, girmiyor muyuz?' sorularına odaklanacak. Bir süre daha bu konuyu çok fazla duyabiliriz" diyerek, gelecekteki ekonomik gelişmeleri takip etmenin önemini vurguladı.

Muhabir: Burhan Sansarlıoğlu