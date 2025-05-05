TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2025

Nisan 2025 Nisan 2024 Nisan 2023

Bir önceki aya göre değişim oranı 3,00 3,18 2,39

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 13,36 18,72 15,21

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 37,86 69,80 43,68

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 48,73 59,64 67,20

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2025

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %36,09 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.

TÜFE ana harcama gruplarının yıllık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025

TÜFE

Gıda ve alkolsüz içecekler

Alkollü içecekler ve tütün

Giyim ve ayakkabı

Konut

Ev eşyası

Sağlık

Ulaştırma

Haberleşme

Eğlence ve kültür

Eğitim

Lokanta ve oteller

Çeşitli mal ve hizmetler

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %2,01 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).

TÜFE ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve genel endeks değişimine etkileri(%), Nisan 2025

TÜFE

Gıda ve alkolsüz içecekler

Alkollü içecekler ve tütün

Giyim ve ayakkabı

Konut

Ev eşyası

Sağlık

Ulaştırma

Haberleşme

Eğlence ve kültür

Eğitim

Lokanta ve oteller

Çeşitli mal ve hizmetler

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %36,81 arttı, aylık %3,10 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2025

Değişim oranı (%)

Grup Kapsam Bir önceki

aya göre Bir önceki

yılın Aralık

ayına göre Bir önceki

yılın aynı

ayına göre On iki aylık

ortalamalara

göre Endeks

A Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 3,04 14,75 38,39 49,61 3 294,39

B İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 3,10 12,71 36,81 47,82 2 591,80

C Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,34 12,70 37,12 48,60 2 385,60

D İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 3,27 12,96 38,18 48,83 2 718,10

E Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 3,11 13,45 38,01 48,75 2 971,00

F Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 2,96 12,46 34,74 46,68 3 069,31

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 03 Haziran 2025'tir.