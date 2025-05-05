TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin bir açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin ekonomisindeki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yılmaz, hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomi programı sayesinde dezenflasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini belirtti. Tüketici enflasyonunun nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, 2024 yılı haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz olarak 37,6 puan düştüğünü ifade etti.

Gıda ve Kira Fiyatlarındaki Düşüşlere Dikkat Çekildi

Cevdet Yılmaz, nisan ayında işlenmemiş gıda fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlemlendiğini, ayrıca kira enflasyonunun yılbaşından itibaren gerilemeye devam ettiğini ifade etti. Bu durum, hükümetin enflasyonla mücadele politikalarının etkisini gösterdiği olarak değerlendirildi.

Yurt İçi Üretici Fiyatlarında Artış, Üretici Enflasyonunda Düşüş

Yılmaz, yurt içi üretici fiyatlarının nisan ayında yüzde 2,8 oranında arttığını belirtirken, yıllık enflasyonun 2024 yılı haziran ayından bu yana 35,2 puan düştüğünü ve yüzde 22,5 seviyesine gerilediğini söyledi. Üretici enflasyonundaki düşük seyir, tüketici fiyatları üzerinde olumlu etkiler yaratmaya devam ediyor.

Ekonomik İstikrar ve Refah İçin Hedefler

Yılmaz, güçlü koordinasyonla yürütülen program sayesinde enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti. Ayrıca, küresel ortamda belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin siyasi istikrarı ve öngörülebilirliği sayesinde göreli performansını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Amacın, ekonomiyi istikrar içinde büyütmek ve toplumsal refah seviyesini kalıcı şekilde artırmak olduğunun üzerini çizdi.