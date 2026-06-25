DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı ifade edildi.

“Parkların Kapatılmasına Yönelik Herhangi Bir Karar Yok”

DMM açıklamasında, NATO Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri arasında, Emmanuel Macron’un yürüyüş yapacağı gerekçesiyle parkların halka kapatılmasına ilişkin herhangi bir karar veya uygulamanın bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.”

Manipülatif Paylaşımlara Karşı Uyarı

DMM, zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı paylaşımlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Açıklamada, günlük yaşamın akışını olumsuz etkileyebilecek asılsız iddiaların ve manipülatif içeriklerin yayılmasının amaçlandığı belirtilerek, bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

NATO Zirvesi Öncesi Dezenformasyon Uyarısı

Yetkililer, NATO Zirvesi gibi uluslararası organizasyonlar öncesinde sosyal medyada dolaşıma sokulan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesinin önemine işaret etti.