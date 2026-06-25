Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, özlük hakları için Ankara'da 12 gündür açlık grevinde olan öğretmenleri ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Özdağ, öğretmenlerin taleplerinin haklı ve meşru olduğunu belirterek, "Eylemlerinin 12'nci, açlık grevlerinin ise 11'inci gününde olan öğretmenlerimizin haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Öğretmenlerimizin taban maaş hakkının geri verilmesi, TBMM Eğitim Komisyonu'nun derhal toplanması ve mülakat mağdurlarının atanması yönündeki talepleri görmezden gelinemez" dedi.

Bu talepleri daha önce olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımaya devam edeceklerini ifade eden Özdağ, eğitim emekçilerinin açlık grevine mecbur bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Öğretmenleri güvencesizliğe ve yoksulluğa sürükleyen politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ, insan onuruna ve sosyal adalete uygun çalışma koşullarının sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti. Özdağ, öğretmenlerin sesi duyulana ve hakları teslim edilene kadar mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.