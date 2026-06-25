Yangın, öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi 818'inci Sokak'ta bulunan üç katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm çatı katını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında çatı kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırırken çatının alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA