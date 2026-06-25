Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Kapatılacak güzergâhlar arasında:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı

Cumhurbaşkanlığı Caddesi

Alparslan Türkeş Caddesi

Söğütözü Caddesi

Bahriye Üçok Caddesi

Beştepe Caddesi

Yaşar Doğu Caddesi

Dumlupınar Bulvarı'nın belirli bölümleri

Anadolu Bulvarı'nın bazı kesimleri

yer alıyor.

Çankaya ve Yenimahalle'de Yoğun Trafik Tedbirleri

Valilik açıklamasında özellikle Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde için park yasağı ve trafik kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

Tedbirlerin uygulanacağı bölgeler arasında:

Kızılay

Söğütözü

Beştepe

Balgat

Üniversiteler Bölgesi

Bilkent çevresi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzergâhı

bulunuyor.

Alternatif Güzergâhlar Açıklandı

Ankara Valiliği, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu.

Alternatif olarak kullanılabilecek yollar şunlar:

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı

İstanbul Yolu

Anadolu Bulvarı'nın açık kalan bölümleri

Turan Güneş Bulvarı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı

Necatibey Caddesi

Bağdat Caddesi

Ankara Valiliği'nden Vatandaşlara Uyarı

Valilik, vatandaşların seyahat planlarını önceden yapmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi. Zirve süresince güvenlik gerekçesiyle anlık ek trafik tedbirlerinin de uygulanabileceği belirtildi.

BASIN AÇIKLAMASI



36. NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ANKARA ZİRVESİ KAPSAMINDA TRAFİĞE KAPATILACAK VE ALTERNATİF OLARAK KULLANILACAK YOLLAR



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