Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, zirve güvenliğinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere çok sayıda cadde ve bulvar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
Kapatılacak güzergâhlar arasında:
- Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
- Cumhurbaşkanlığı Caddesi
- Alparslan Türkeş Caddesi
- Söğütözü Caddesi
- Bahriye Üçok Caddesi
- Beştepe Caddesi
- Yaşar Doğu Caddesi
- Dumlupınar Bulvarı'nın belirli bölümleri
- Anadolu Bulvarı'nın bazı kesimleri
yer alıyor.
Çankaya ve Yenimahalle'de Yoğun Trafik Tedbirleri
Valilik açıklamasında özellikle Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde çok sayıda sokak ve cadde için park yasağı ve trafik kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.
Tedbirlerin uygulanacağı bölgeler arasında:
- Kızılay
- Söğütözü
- Beştepe
- Balgat
- Üniversiteler Bölgesi
- Bilkent çevresi
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi güzergâhı
bulunuyor.
Alternatif Güzergâhlar Açıklandı
Ankara Valiliği, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergâhları da duyurdu.
Alternatif olarak kullanılabilecek yollar şunlar:
- Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
- İstanbul Yolu
- Anadolu Bulvarı'nın açık kalan bölümleri
- Turan Güneş Bulvarı
- Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı
- Necatibey Caddesi
- Bağdat Caddesi
Ankara Valiliği'nden Vatandaşlara Uyarı
Valilik, vatandaşların seyahat planlarını önceden yapmalarını, trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi. Zirve süresince güvenlik gerekçesiyle anlık ek trafik tedbirlerinin de uygulanabileceği belirtildi.
BASIN AÇIKLAMASI— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 25, 2026
36. NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ANKARA ZİRVESİ KAPSAMINDA TRAFİĞE KAPATILACAK VE ALTERNATİF OLARAK KULLANILACAK YOLLAR
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