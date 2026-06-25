Kaza, dün saat 11.30 sıralarında ilçedeki Kadirli-Sumbas kara yolu Alibeyli mevkisinde meydana geldi. Y.K. (51) yönetimindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ali Akçay'ın kullandığı 06 FVC 246 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Y.K. ile Akçay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ali Akçay, kurtarılamadı. Ağrı'da uzman çavuş olarak görev yaptığı ve izinli olarak geldiği kentte 26 Haziran'da nişanlısı Özlem Avcı ile düğün yapacağı belirtilen Akçay'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Akçay'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gaffarlı Köyü'ne getirildi. Akçay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ellezli Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: DHA