DİŞHEK-SEN Kurucu Genel Başkanı Uzman Diş Hekimi Banu Yıldırım, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) 16 Haziran’da aldığı kararın diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin temel esaslarını zedelediğini belirterek, uzmanlık unvanının ancak objektif, eşit ve liyakat esaslı bir süreç sonunda kazanılması gerektiğini söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; doktora eğitimi alan bazı diş hekimlerine belirli şartlarla uzmanlık yolu açan düzenlemenin yasal dayanağının bulunmadığını savunan Yıldırım, kararın geri çekilmemesi durumunda yargıya başvuracaklarını duyurdu. Yıldırım, "Bugün burada toplandık, çünkü TUK Kurulu diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin hukuki dayanaklarını, liyakat esasını ve kazanılmış hakları temelden sarsan bir karara imza attı." dedi.

"KANUN AÇIK HÜKÜM İÇERİYOR"

TUK'un 16 Haziran tarihli kararıyla, 2011-2026 yılları arasında doktora eğitimine başlayan veya tamamlayan diş hekimlerine belirli şartları sağlamaları halinde uzmanlık eğitimi almadan uzmanlık unvanı verilmesinin önünün açıldığını belirten Yıldırım, bunun mevcut yasal düzenlemelerle çeliştiğini savundu.

2011 yılında yapılan yasal değişiklikleri hatırlatan Yıldırım, "6225 sayılı Kanun ile 1219 sayılı Kanun'a eklenen hükümler doğrultusunda 2011 yılından sonra doktora eğitimine başlayan hekimlerin doktora eğitimlerinin akademik bir derece olduğu, klinik uzmanlık unvanı ve yetkisi kazandırmayacağı açık ve kesin bir hüküm olarak yerini almıştır." ifadelerini kullandı. Uzmanlık eğitiminin merkezi, objektif ve denetlenebilir bir sistem olarak kurgulandığını vurgulayan Yıldırım, TUK'un bu kararla kanunun üzerinde yeni bir uzmanlık yolu oluşturduğunu öne sürdü.

“TUK KENDİ KARARLARIYLA DA ÇELİŞİYOR”

TUK'un geçmişte aldığı kararlarla bugünkü düzenlemenin çeliştiğini belirten Yıldırım, 24 Mart 2016 tarihli kurul kararını hatırlatarak şöyle konuştu: "Kurulun 24.03.2016 tarih ve 684 sayılı kararında; uzmanlık eğitimi ile doktora eğitiminin farklı amaçlara hizmet ettiği, doktora eğitiminin akademik araştırma odaklı niteliğinin korunması gerektiği, uzmanlık eğitiminin ise sağlık hizmeti sunucusu yetiştirmeyi amaçladığı açıkça ifade edilmiştir. Aynı kararda diş hekimliğinde doktora eğitiminin uzmanlık eğitiminin yerine geçmeyeceği özellikle vurgulanmıştır."

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