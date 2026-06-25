REISSWOLF Türkiye, Ankara'nın ilk ve tek Profesyonel Bilgi ve Belge Yönetim Tesisi'ni hizmete açtı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Akyurt'ta kurulan ve 2,5 milyon klasör kapasitesine sahip tesis, fiziksel arşivleme, dijital dönüşüm, güvenli veri saklama ve imha hizmetleriyle kamu ve özel sektörün veri güvenliği ihtiyaçlarına cevap verecek.

ANKARA'DA VERİ YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Entegre Doküman Yönetimi alanında yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren REISSWOLF Türkiye, Ankara'nın ilk Profesyonel Bilgi ve Belge Yönetim Tesisi'ni düzenlenen görkemli bir organizasyonla tanıttı. Kamu ve özel sektörden çok sayıda temsilcinin katıldığı etkinlikte, kurumların artan veri güvenliği ve arşiv yönetimi ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yeni nesil çözümler tanıtıldı.

2008 yılında tamamen yerli sermaye ile kurulan REISSWOLF Türkiye, fiziksel arşiv yönetimi, dijital arşivleme, belge tarama, güvenli imha, elektronik veri imhası ve doküman yönetimi alanlarında sunduğu hizmetleri Ankara yatırımıyla bir üst seviyeye taşıdı.

BAŞKENTİN İLK VE TEK PROFESYONEL ARŞİV YÖNETİM TESİSİ

REISSWOLF Türkiye Genel Müdürü Deniz Eraydın ve şirket yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtım programında, Ankara Arşiv Yönetim Tesisi'nin sahip olduğu teknolojik altyapı ve sunduğu hizmetler katılımcılarla paylaşıldı.

Başkent Ankara'nın ilk ve tek Profesyonel Bilgi ve Belge Yönetim Tesisi olma özelliğini taşıyan merkez, özellikle kamu kurumları, finans kuruluşları, sağlık sektörü, savunma sanayi ve özel sektör şirketlerinin bilgi yönetimi süreçlerine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

25 BİN METREKARELİK DEV YATIRIM

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kurulan tesis, 25 bin metrekarelik arşivleme alanı ve 2,5 milyon klasör kapasitesiyle dikkat çekiyor. Sadece fiziksel belge depolama hizmeti vermekle kalmayan merkez, tarama, indeksleme, uzaktan erişim, dijitalleştirme, güvenli imha ve elektronik veri imhası gibi hizmetleri de aynı çatı altında sunuyor.

Hibrit bir yapı anlayışıyla tasarlanan tesis, kurumların hem fiziksel hem de dijital arşiv ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde planlandı. KVKK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet veren merkez, İç Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı bilgi ve belge yönetim altyapılarından biri olarak öne çıkıyor.

"SADECE TEKNOLOJİ DEĞİL, GÜVEN YÖNETİYORUZ"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan REISSWOLF Türkiye Genel Müdürü Deniz Eraydın, yaklaşık 20 yıldır kurumların ve bireylerin en değerli varlıklarından biri olan bilgiyi koruma sorumluluğunu üstlendiklerini söyledi. Ankara yatırımının şirket açısından yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini belirten Eraydın, şunları kaydetti:

"Bizler müşterilerimizin ticari sırlarını, kişisel verilerini, hukuki yükümlülüklerini ve kurumsal hafızalarını emanet alıyoruz. Bu nedenle yaptığımız iş yalnızca teknoloji işi değildir. Aynı zamanda hukuk, risk yönetimi, bilgi güvenliği ve operasyonel mükemmeliyet işidir. Ankara'da hizmete aldığımız tesisimiz, özellikle İç Anadolu Bölgesi'ndeki kurumların arşiv yönetimi, dijitalleştirme ve güvenli imha süreçlerine çok daha hızlı ve etkin çözümler sunacaktır."

KÜRESEL STANDARTLARLA YEREL GÜCÜN BULUŞMASI

REISSWOLF Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Sayın da tesisin yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayacak stratejik bir merkez olduğunu ifade etti. Ankara'nın kamu yönetiminden savunma sanayine, finanstan teknolojiye kadar birçok kritik sektörün merkezi konumunda bulunduğunu vurgulayan Sayın, kurumların veri güvenliği ve mevzuata uygunluk ihtiyaçlarının her geçen gün arttığına dikkat çekti.

Sayın, "Küresel standartları yerel tecrübeyle birleştirerek kurumlara güvenilir hizmet sunuyoruz. Kendi büyümemizi Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle birlikte değerlendiriyor ve bunu önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

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