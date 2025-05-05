İstanbul Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde gece saatlerinde yol çöktü. Yolun çökmesi ardından başlatılan dolgu ve alt yapı çalışması sürüyor.

Sarıyer Maslak'ta bulunan Eski Büyükdere Caddesi'nde 3 Mayıs Cumartesi gece saatlerinde çökme meydana geldi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan yolda ekipler asfalt kırma çalışmasının ardından alt yapı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Yolda meydana gelen çökme nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde doğalgaz, su ve elektrik kesintisi yaşanması üzerine ekiplerin çökme meydana gelen yolda, bir yandan zemin güçlendirme çalışmaları bir yandan altyapı hatlarının yenilenmesi çalışmaları da sürüyor.