Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, TÜİK ve ENAG verileri üzerinden yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarının alım gücünün hızla düştüğünü belirterek 2024'ün ikinci yarısı için ek zam çağrısında bulundu.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kamu çalışanlarının artan hayat pahalılığı karşısında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek ek zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

TÜİK verilerine göre Nisan ayı enflasyonu yüzde 3,00, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 olarak açıklandı. Bağımsız araştırma grubu ENAG ise Nisan ayı enflasyonunu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak duyurdu. Kaya, bu farkın, vatandaşın yaşadığı gerçek ekonomik tabloyu gözler önüne serdiğini ifade etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya “Kamu çalışanlarımız her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında ekonomik olarak daha fazla zorlanmakta; temel ihtiyaçlara erişim, barınma ve ulaşım gibi alanlarda ciddi bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Açıklanan resmi verilerle vatandaşın günlük yaşantısında karşılaştığı fiyatlar arasında hissedilir bir fark oluşmuştur,” dedi.

Alım gücünün hızla düştüğünü ve maaşların reel anlamda gerilediğini belirten Kaya, geçici önlemlerin yeterli olmadığını söyledi. Kaya, "Kira, gıda ve ulaşım maliyetlerindeki artış memurların bütçesini ciddi şekilde sarsıyor. Bu tabloyu düzeltmek için kalıcı ve yapıcı adımlar atılmalı. 2024 yılının ikinci yarısında ek zam yapılması artık ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir," ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda sosyal devlet anlayışına vurgu yapan Kaya, kamu çalışanlarının emeğinin karşılığını almasının hem çalışma barışı hem de toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaya, “Birlikte üretmek kadar, adil paylaşmak da önemlidir. Kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması, ülke kalkınmasının temel taşlarından biridir. Ek zam talebimiz, adil, gerçekçi ve toplumsal dayanışma ruhuna uygun bir beklentidir. Yetkililerin bu sese kulak vermesini bekliyoruz,” dedi.