GSK Türkiye, organizasyonel yapısını güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Aşı Bölgesel Medikal Direktörü olarak görev yapan Serdar Öztürk, 1 Mayıs itibarıyla GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine atandı. İlaç ve sağlık sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Öztürk, yeni görevinde GSK Türkiye Liderlik Ekibi’nde yer alacak.

GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörü Serdar Öztürk Oldu

GSK Türkiye, organizasyon yapısını güçlendirmek amacıyla yeni atamalara devam ediyor. Bu kapsamda, GSK Aşı Bölgesel Medikal Direktörü Serdar Öztürk, GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevine atandı.

Serdar Öztürk'ün Uzun Kariyeri ve Deneyimi

İlaç ve sağlık sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Serdar Öztürk, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve Halk Sağlığı alanında doktorasını tamamladı. Öztürk, aynı zamanda AIDS Savaşım Derneği'nde birçok ulusal projede aktif olarak görev aldı.

GSK Türkiye’deki Yükselişi

2011 yılında GSK Türkiye Aşı ve Anti-infektifler Medikal Ekibi'ne katılan Serdar Öztürk, 2012-2022 yıllarında Gelişen Pazarlar Aşı Medikal Ekibi’ne liderlik etti. Nisan 2023'ten itibaren GSK Aşı Bölgesel Medikal Direktörü olarak Çin ve Kıtalararası Bölge’deki operasyonlardan sorumluydu.

Yeni Görevine Başladı

Serdar Öztürk, 1 Mayıs itibarıyla GSK Türkiye Ülke Medikal Direktörlüğü görevini üstlenerek, GSK Türkiye Liderlik Ekibi’nde yer almaya başladı.