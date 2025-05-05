Çelebi Havacılık, markasını dönüştürerek hem görsel kimliğini hem de stratejik vizyonunu güçlendirdi. Yeni kurumsal kimlik, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü ve modern tasarım anlayışını yansıtıyor.

Yeni Bir Başlangıç: Çelebi Havacılık'ın Kurumsal Kimlik Yenilenmesi

Çelebi Havacılık, 2023 yılı itibariyle markasını yenileyerek geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeye başladı. Şirket, alanında uzman marka danışmanı Serdar Benli ile işbirliği yaparak kurumsal kimlik sürecini başlattı. Yenilenen logo, fontlar ve tasarım unsurlarıyla Çelebi Havacılık, hem iç hem dış paydaşlarına daha çağdaş bir marka deneyimi sunmayı hedefliyor.

Sadeleşen Tasarım, Güçlü Bir Mesaj

Yeni logo, sadeleştirilmiş ve modernize edilmiş bir tasarıma sahip. Çelebi Havacılık’ın ikonik kanat amblemi korunurken, eski tasarımdaki gölgelendirme ve 3D efektler kaldırıldı. Böylece, marka daha temiz, zamansız ve modern bir estetiğe büründü. Yeni yazı tipi ise profesyonellik ve modernliği vurgularken, koyu lacivert tonları da Çelebi Havacılık’ın otoritesini ve güvenilirliğini simgeliyor. Bu sadeleştirme, markanın geçmişine duyduğu saygıyı ve geleceğe yönelik güçlü vizyonunu birleştiriyor.

Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Yeni Logo

Kurumsal kimlik yenilemesiyle birlikte, Çelebi Havacılık sürdürülebilirlik vizyonunu da pekiştirdi. Yeni oluşturulan “sürdürülebilirlik logosu” markanın doğaya uyumlu bir geleceğe olan taahhüdünü simgeliyor. Yaprak formunda tasarlanmış simgeler, çevresel dengeyi ve yaşam döngüsünü vurgularken, içinden geçen ok sembolü, markanın ilerlemeye olan kararlılığını ifade ediyor. Bu logo, sadece Çelebi Havacılık’ın değil, aynı zamanda şirketin tüm faaliyetlerinin çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendiğini gösteriyor.

Yeni Bir Kimlik, Yeni Bir Vizyon

Çelebi Havacılık’ın marka dönüşümü sadece görsel bir yenilikten ibaret değil. Şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını ve topluma olan bağlılığını vurgulayan bir vizyon ortaya koyuyor. Çelebi Platinum, Çelebi Havacılık Akademisi gibi alt markaların da yeni kurumsal kimlikle uyumlu şekilde yeniden tasarlanması, şirketin geleceğe yönelik çok daha geniş bir etki alanı oluşturma amacını taşıyor.

CEO Dave Dorner’dan Yenilikçi Yorumlar

Çelebi Havacılık Grup CEO’su Dave Dorner, markalarındaki yeniliklerin yalnızca görsel değil, stratejik bir dönüşüm olduğunu belirtti. Dorner, bu dönüşümün markalarının modern tasarım dünyasıyla daha güçlü bir uyum içinde olmasını sağlayarak, hem çalışanlarına hem de müşterilerine daha anlamlı ve çağdaş bir deneyim sunduklarını ifade etti.

Geleceğe Yönelik Güçlü Bir Adım

Çelebi Havacılık, marka yenilemesi ile sadece görsel kimliğini güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı bir stratejiyle sektöründe güçlü bir geleceğe doğru adım attı. Şirketin yeni kimliği, tüm paydaşlarına yeni bir vizyon ve daha anlamlı bir marka deneyimi vaat ediyor.