İstanbul, Sultangazi'de alınan ihbar üzerine yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik 1 Mayıs'ta ilçe genelinde denetim yaptı. Polis ekipleri, şüphelenerek durduğu kişilerden Cebeci Mahallesi 2570. Sokak'ta 'Ramazan' lakabıyla tanınan şüphelinin iş yerinde uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alırken. takibe alınan ve çevresinde denetim yapılan iş yeri yakınlarında şüpheli görülen 34 DYP 484 plakalı araç durduruldu.

Aracın sürücüsü Muhammet E.'ye yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 30 suç kaydı olduğu tespit edilen Muhammed E.'nin polise verdiği ifadesinde, 'Uyuşturucuyu kaportacı Ramazan ustadan aldım' dediği öğrenildi.