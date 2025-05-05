Adana’da 05.05.2025 Tarihinde Nikah Yoğunluğu: Çiftler Unutulmaz Bir Tarihle Evlendi

Adana'da, takvimdeki dikkat çekici ve kolay hatırlanabilir 05.05.2025 tarihi, evlenmek isteyen çiftler için büyük bir fırsat haline geldi. Bu özel tarihte dünyaevine girmeyi tercih eden çiftler, nikah dairelerine başvuruda bulunarak, sabahın erken saatlerinden itibaren Yüreğir Evlendirme Dairesi'ni doldurdu. Her biri için unutulmaz bir anı olmayı hedefleyen çiftler, sevdikleriyle birlikte bu özel günü ölümsüzleştirdi.

Yüreğir Evlendirme Dairesi’nde Nikah Yoğunluğu

Yüreğir Belediyesi Kültür Müdürü Nedat Özkan, 05.05.2025 tarihinde nikah kıyan çiftlerin sayısının büyük bir artış gösterdiğini belirterek, "Normalde günlük ortalama 10-15 nikah kıyılırken, bu özel günde 45’e yakın nikah gerçekleşti. Vatandaşlarımız bu özel tarihe büyük ilgi gösterdi. Biz de onların mutluluğuna ortak olmaktan büyük memnuniyet duyduk" dedi. Çiftlerin ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği bu tarihi gün, Yüreğir Evlendirme Dairesi’nde unutulmaz anlar yaşanmasına sahne oldu.

Çiftler 05.05.2025’i Özel Bir Tarih Olarak Seçti

Ahmet Açık, eşi Sıla Yıldırım ile nikah kıydıklarını belirterek, "Bugün aynı zamanda Sıla'nın doğum günü. Bu tarihi seçtik çünkü bana en büyük hediye eşim" diyerek duygusal bir anı paylaştı. Seda Çavdır ile evlenen Ahmet Sait Çavdır ise, "Aylar öncesinden özellikle 05.05.2025 tarihini seçtik; bu özel günde anılar biriksin, unutulmaz olsun istedik" diyerek, bu tarihin kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Soruşturma ve Araştırma Devam Ediyor

Adana'nın 05.05.2025 tarihiyle ilgili nikah yoğunluğu, sadece çiftler için değil, aynı zamanda belediye ve nikah daireleri için de yoğun bir gün anlamına geldi. Bu özel tarihte yapılan nikahlar, gelecekteki yıllarda da hatırlanacak.

Haber: Yusuf Yıldız-Kamera: Gülşah Özgen/Adana(DHA)