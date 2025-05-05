Sağlık Bakanlığı, 6 Mayıs’tan itibaren önemli bir uygulama başlatacak. Aile hekimliği kaydı, ikamet ettiği il ile aile hekiminin bulunduğu il farklı olan vatandaşların kayıtları, ikamet adreslerine yakın ve nüfusu uygun olan aile hekimliği birimlerine aktarılacak. Bu değişiklik, vatandaşların birinci basamaktaki sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin erişimini sağlamayı hedefliyor.

Kimleri Kapsayacak?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, ikamet adresi ile kayıtlı olduğu aile hekiminin bulunduğu il farklı olan ve son bir yılda hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmayan vatandaşlar bu uygulama kapsamında yer alacak. Nüfus aktarımı, sadece belirtilen kriterlere uyan bireyler için gerçekleştirilecek. İkamet adresine yakın aile sağlığı merkezlerinden en uygun nüfusa sahip olan aile hekimliği birimlerine vatandaşların kayıtları aktarılacak.

Vatandaşlar 1 Ay İçinde Önceki Aile Hekimlerine Dönebilecek

Aile hekimi değişikliği yapılan vatandaşlar, birinci basamaktaki sağlık hizmetlerinden herhangi bir aksaklık olmadan faydalanmaya devam edebilecekler. Ayrıca, 6 Mayıs’tan itibaren bir ay süreyle vatandaşlar, önceki aile hekimine geri dönme şansına sahip olacak. Bu işlem, e-Devlet ya da e-Nabız şifresiyle ‘https://enabiz.gov.tr/’ adresinden yapılabilecek.

Aile Hekimi Başına Kayıtlı Kişi Sayısı Düşürülecek

Aile hekimi başına düşen kişi sayısının daha etkin yönetilebilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı, 2028 yılına kadar bu sayıyı 2 bin 942’den 2 bin 500’e düşürmeyi hedefliyor. Bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Yeni uygulama, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve ulaşılabilir bir şekilde erişebilmesini sağlamayı amaçlıyor.