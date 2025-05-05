6 Şubat 2023’teki depremlerde Hatay’ın Defne ilçesinde gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılan yaralı kedi, veteriner hekimlerce Ankara’da bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada 'Defne' ismi verilen kedi tedaviye alındı. Yapılan müdahale ve rehabilitasyon süreci ile Defne, büyük oranda sağlığına kavuştu.

"Defne darbe sonrası denge kaybı yaşıyor"

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli, "Depremden sonra birçok can o bölgeden tedavi ve sahiplendirilmek için bize getirildi. Getirilen hayvanları sahiplendirdik; fakat Defne, aldığı darbe sonrası denge kaybı yaşıyor. Tedavisi tamamlansa da yaşadığı bu sorun yüzünden yuva bulamadık. Aşılarını tamamladık ve kısırlaştırdık. Kafatasına aldığı darbeden dolayı yürürken denge kaybı yaşayabiliyor. Onu herhangi bir yere bırakma şansımız yok. Yuva bulana kadar bizimle kalmaya devam edecek. Dilerim ki ömürlük bir yuvası olur" şeklinde konuştu.

Denli, "Engelli bir canla ilgilenmenin çok daha keyifli olduğunu söyleyebilirim. Ben de evimde engelli kedi ve köpek bakıyorum. İşim dışında da özel hayatımda da engelli hayvanlarım var. Onlarla kurduğunuz bağ sağlıklı bir canla kurduğunuz bağdan çok daha farklı oluyor. Bir kere sizle çok daha fazla iletişim halinde oluyorlar, size çok daha düşkün oluyorlar. Ve çok ilginç bir şekilde aslında eğitimlere ve sizin hayatınıza adapte olması çok daha kolay oluyor. Defne, kendi hayatını idame ettirebiliyor"