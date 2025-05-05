Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital mecralarda karşılaşabileceği risklere karşı farkındalık kazandırma adına büyük bir çaba sarf ettiklerini ifade etti. Bakanlık olarak, dijital ortamların zararlı etkilerinden koruma ve aynı zamanda çocukların gelişimlerini destekleme amacıyla dijital içerikleri düzenli olarak izlediklerini ve olumsuz öğelere müdahalede bulunduklarını vurgulayan Göktaş, şu açıklamayı yaptı:

"Bu kapsamda, Bakanlık olarak çocuklarımızı dijital ortamların zararlı etkilerinden korumaya, aynı zamanda çocuk dostu yayınlarla gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz."

"Çocuk İçin Dost Uygulamalar" ile Zararlı İçeriklere Müdahale

Bakan Göktaş, dijital dünyadaki risklere karşı müdahaleleri ve geliştirdikleri uygulamalara dikkat çekti. "Çocuk İçin Dost Uygulamalar" (DUY) ile siber zorbalık, sanal dolandırıcılık, müstehcenlik, zararlı yazılımlar ve kimlik hırsızlığı gibi çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı ciddi önlemler aldıklarını belirtti.

"Bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz 'Çocuk İçin Dost Uygulamalar' (DUY) ile çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak adına siber zorbalık, sanal dolandırıcılık ve diğer zararlı içeriklere müdahalelerde bulunuyoruz. Bugüne kadar 2 bin 569 zararlı içerik hakkında işlem yaptık" diyen Göktaş, çocukların yaşadıkları şehirdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla, olumsuz içeriklere maruz kalan çocuklara ulaşarak gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Çocuk Dostu Kitaplarla Eğitim Destekleniyor

Bakanlık, dijital dünyada olduğu gibi çocukların gelişimlerini destekleyecek geleneksel eğitim materyalleri konusunda da önemli adımlar atıyor. Çocukların doğru kitap seçimi konusunda uzmanlar tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla ailelere rehberlik yapıldığını belirten Göktaş, 2018 yılından bu yana 1990 çocuk dostu kitap önerisinin kamuoyu ile paylaşıldığını açıkladı.

"Nisan 2025 itibarıyla çocuk dostu kitap listesine 30 yeni kitap eklendi. Çocukların gelişimini en iyi şekilde destekleyecek içeriklerin titizlikle incelendiği bu süreç, aileler için de büyük bir rehberlik sağlıyor" diyen Göktaş, kitapların çocukların eğitimine ve genel gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

Muhabir: Şeyma Güven