Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Ebeler Günü'nü kutladı. Bakan Memişoğlu'nun ifadeleri şöyle: "Dünyada alınan ilk nefes, duyulan ilk ses. Nice mucizenin şahidi bir çift şefkatli el. O anların tanığı ve kahramanı kıymetli ebeler... Bir canın dünyaya gelişine eşlik ettiğiniz her saniye için minnettarız."dedi.

Dünya Ebeler Günü Nedir?

Dünya Ebeler Günü, her yıl 5 Mayıs'ta kutlanan özel bir gündür. Bu gün, ebelerin annelere, bebeklere ve ailelere verdikleri önemli desteği ve emeği hatırlatmak için vardır. Ebelik, gebelikten doğuma ve doğum sonrasına kadar kadınlara destek olan çok değerli bir meslektir. Ebeler, hem sağlıklı doğumlar için çalışır hem de annelere rehberlik ederler.

Bu özel günde, ebelik mesleğinin önemi vurgulanır.