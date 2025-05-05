Trendyol Süper Lig'in 34 haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Göztepe, haftalar önce küme düştüğü kesinleşen Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Aylar sonra yeniden yükselişe geçen Göztepe, geçen hafta da evinde Başakşehir'i 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Sarı kırmızılı ekip, Adana'dan da galip ayrılarak uzun süre sonra üst üste iki galibiyetle seri yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final oynayan Göztepe, art arda gelen galibiyetlerle tekrar üst sıralara tırmandı. Alınan galibiyet sonrası 46 puana ulaşarak 7'nci sıraya yükselen Göztepe'nin yakaladığı başarı, taraftar için de umut oldu.

KADRODA 13 AS OYUNCU VARDI

Maç sonrası açıklama yapan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maça çok iyi başlayarak ilk 20 dakika içinde 2 gol attıklarını belirtti. Bulgar teknik adam, sakatlıklar nedeniyle 18 kişilik kadroyu tamamlamakta zorluk çektiklerini söyleyerek "Bu bölümde aslında maç 5-0 olmalıydı. Fakat ardından gerçekten çok kolay bir gol yedik. Bu golle beraber baskı altına girdik. Ancak bunlar bizim adımıza kesinlikle bahane olamaz. Adana'da sadece 13 oyuncumuz vardı. Onun dışında altyapıdan gelen oyuncularımız vardı. Sakatlarımız var ve bununla beraber takımda bazı dengeler değişti" diyerek kazanılan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

STOILOV: EKSİKLERİN ÇOKLUĞU REKABET GÜDÜSÜNÜ AZALTMIŞ OLABİLİR

Kadrodaki eksiklerin rekabet güdüsünü olumsuz etkilemiş olabileceğine dikkat çeken Stoilov: "Belki de bazı oyuncular bununla beraber bir tembellik yaşamış olabilirler. Bu güçlü aile için ve taraftarlarımız için ilk dakikadan son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz. Kazansak da kazanmasak da dinamizm, agresiflik ve ikili mücadeleler anlamında her zaman oynaması gereken o güçlü oyunu oynamalıyız. Göztepe ailesini her zaman mutlu etmeliyiz. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum." diyerek sorumluluklarının farkında olduklarını vurguladı.