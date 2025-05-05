Sonsöz Gazetesi yazarı ekonomist Murat Özbülbül, Ebru Güngör'ün Ekonomi Yorum programına konuk oldu. Özbülbül, bugün açıklanan enflasyonu ve son yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

'TÜİK'İN RAKAMINI CİDDİYE ALMIYORUM'

Bu sabah ENAG ve TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. ENAG Nisan ayında %4,46 ve yıllık %73,88 enflasyon oranı açıkladı. TÜİK ise %3 aylık ve %37,86 yıllık olarak enflasyonu ölçtü.

Murat Özbülbül enflasyon ile alakalı, ‘’Enflasyonu durdurmanın birinci yolu olayın boyutunu doğru ölçmekten geliyor. Ben birçok defa dedim, yüz yüze görüşmede TÜİK başkanına da söyledim. Ölçemediğiniz şeyi anlayamazsınız, anlayamadığınız şeyi yönetemezsiniz.’’ söyleminde bulundu.

Özbülbül ayrıca, ‘’TÜİK’in rakamını ciddiye almadığımı daha önce söyledim. Ciddiye alan tek yer hükümet ve onlarda maaş zammı zamanı ciddiye alıyor. Patronlar ciddiye almıyor.’’ dedi

Murat Özbülbül, ‘’Ne zaman bilime uygun hareket ederler o zaman ciddiye alırım, kişisel bir düşmanlığım ya da garezim yok onlara.’’ söyleminde bulundu.

Özbülbül hükümetin enflasyonla mücadelesi hakkında, ‘’Enflasyonla mücadelede başarısız olacaklarını söylemiştim ve 2 yıl sonra görüyoruz ki başarısız oldular.’’ açıklamasında bulundu.

Enflasyon hakkında Özbülbül, ‘’Güven yoksa ekonomi olmaz, ortada bir güven ilişkisi yoksa senin parana da güven olmaz. Para dediğin bir kağıt parçası, A4’ten daha değerli değil. Kendi başına bir değeri yok, ona değeri veren arakasında duran hükümetin itibarı ve ona duyulan güvendir.’’ dedi.

TRUMP KÜRESEL PİYASALARI ETKİLİYOR

Trump'ın verdiği kararlar sonrası Emtia piyasalarında fırtına öncesi sessizlik var, altın fiyatları yükselirken petrol fiyatları düşüşte.

Özbülbül konuyla alakalı, ‘’Savaş ortamındayız. Savaş ortamı bazı durumlara neden olur. Petrolün ve Emtia’nın artması gibi. Emtia savaş riski ile karşı karşıya. Bu tip durumlarda Ekonominin aktörleri tuhaf kararlarda bulunabiliyorlar. Çoğu kişi batabilir, çoğu kişi ise kara borsa sayesinde yükselebilir.'' ifadelerinde bulundu.

Özbülbül konuşmasına, ‘’Trump üç cepheyi de engelleyemedi. Bu yüzden işlerin kızışması muhtemel ve işler kızışırsa güvenli liman altın değer kazanır. Diğer yandan küresel ticarette dengeyi bozarak emtiaya olan talebi düşürebilir.’’ diyerek devam etti.

Murat Özbülbül, Türkiye'nin etkilenmesi konusunda, ‘’Türkiye böyle bir durumda sıkıntı da. Türkiye girdiği en büyük ekonomik krizlerde 1-1.5 yılda çıktı. Şu an ise 7-8 yıldır krizdeyiz ve çıkamıyoruz.’’ dedi.

BORSA İSTANBUL ERİYOR

Borsa İstanbul'da son 40 günde 1.3 trilyon lira yok oldu. Özbülbül konuyla alakalı, ‘’Ekonomi ve siyaset ayrılmaz ikilidir. Ekonomiyi siyaset yönetiyor. Siyasi tercihlerin ekonomiyi belirliyor. Siyaseti anlamadan ekonomiyi tahmin etmek ve anlamak mümkün değildir.’’ ifadesinde bulundu.

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https://www.youtube.com/watch?v=IpKtw9u9ORA