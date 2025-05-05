2025 Temmuz ayında emekli maaşında ne kadar artış olacağı konusunda çeşitli tahminler yürütülüyor. Bu durumda en çok emeklileri merak ediyor “Acaba maaşımıza yüzde kaç zam gelecek” diye.

Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur ve emekli zammı için hesaplama tablosu güncellendi. Bilindiği üzere emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Buna göre, 2025 yılının ilk yarısı için nihai emekli maaş zammı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, SSK, Bağkur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak?

4 AYDA NE KADAR ARTTI

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda ise yüzde 37,86 artış gösterdi

Ocak ayı enflasyonu %5,03, şubat %2,27, mart ise %2,47 olarak açıklanmıştı.

Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağkur emeklileri için ilk 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 olarak belirlendi.

Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 4 aylık birikimli artış ise yüzde 12,29 olarak hesaplandı.

NİHAİ ZAM ORANI HAZİRAN SONUNDA

Temmuz ayında maaşlara yapılacak nihai zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Şu an için SSK ve Bağkur emeklilerine uygulanacak yüzde 13,36, memur emeklilerine ise yüzde 12,29'luk zam oranları, 6 aylık toplam artışın ilk dört ayına ait verileri yansıtıyor. Bu oran, Temmuz ayında yapılacak zam için güçlü bir baz oluşturuyor.

Geriye İki Ay Kaldı: Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon tahminlerine göre, Temmuz ayında maaşlarda yapılacak artış netleşecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM BEKLENTİSİ

Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışının %2,20 seviyelerinde gerçekleşmesi, Haziran ayında ise %1,70 civarında olacağı öngörülüyor. Bu tahminler doğrultusunda, Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklilerine %17,26 oranında zam yapılması bekleniyor. Aynı dönemde, memur emeklilerinin maaşlarına ise %16,19 oranında bir artış yapılması planlanıyor.