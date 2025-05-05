SALDIRININ ARDINDAKİ İLGİNÇ AYRINTILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze programı çıkışında düzenlenen saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Beyoğlu Belediyesi’nin 8 aydır, saldırgan Selçuk Tengioğlu’na yardım yaptığı ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırının düzenlediği anları ve öncesinde yaşananları kamuoyuyla paylaştı.

Özgür Çelik, saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun “CHP’den yemek yardımı alamadığım için öfkelendim” yönündeki savunmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çelik, "Yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim' diyor ama doğruyu söylemiyor. Biz bu ifadeyi duyunca Beyoğlu Belediye Başkanı'na sorduk 'nedir durum?' diye. Belediye 8 aydır bu caniye yardım ediyor" dedi.

MAKAM ARACI OTOPARKA NEDEN ALINMADI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, saldırının yaşandığı alandaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, Özgür Özel’in aracının protokol otoparkına alınmadığını, diğer bakan ve parti temsilcilerinin araçlarına bu iznin verildiğini söyledi. “Otoparka girmesi engellenmeseydi, bu saldırı belki de hiç yaşanmayacaktı” diyen Çelik, bu ihmalle ilgili hukuki süreç başlattıklarını da duyurdu.

Olayın meydana geldiği noktanın protokol araçlarına ayrılan alan olduğunu söyleyen CHP İl Başkanı, sabıka kaydı kabarık bir kişinin bu alana nasıl girdiğini sorguladı: “Cinayetten, tehditten sabıkalı bir kişi o alana nasıl giriyor? Bu, açık bir güvenlik zafiyetidir. Gereken suç duyurularını yapıyoruz.”

KORUMA DÜZENİ DEĞİŞİYOR

Çelik, Özgür Özel’in korumalarla arasında mesafe olmasını tercih ettiğini, vatandaşla temas kurmayı önemsediğini belirtti. Ancak yaşanan olay sonrası koruma düzeninin yeniden gözden geçirileceğini ve güvenliğin sıkılaştırılacağını ifade etti.

SALDIRGAN NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, polisteki ilk ifadesinde şöyle demişti: “Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."