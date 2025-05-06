Ankara tiyatro takviminde dikkat çeken yapımlardan biri olan “Herkes Kocama Benziyor”, 8 Mayıs 2025 Perşembe akşamı saat 20:00’de AST Bilkent Sahne'de izleyiciyle buluşacak. Oyun, hem Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde Tek Kişilik Performans, hem de Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Alis Çalışkan’ın yazdığı, Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ve güçlü performansıyla Pınar Güntürkün’ün sahnelediği oyun, bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten karakterinin çarpıcı iç dünyasını gözler önüne seriyor. Kadının bastırılmış öfkesi, toplum içindeki görünmezliği ve içsel sorgulamaları sahnede etkileyici bir şekilde aktarılıyor.

Ayten’in replikleri, izleyiciyi yer yer gülümsetirken çoğu zaman sarsıyor:

“Ne bileyim, ben kadınsam kafamın içi de kadındır herhalde diye öyle söylüyom. Gözleri cin gibi açık bir kadın.”

Kadının sesine kulak vermek, toplumun arka sokaklarında geçen bir yaşamı sahneden izlemek isteyen herkes için bu oyun kaçırılmamalı.