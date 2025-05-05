Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, baharın müjdecisi Hıdırellez Günü'nü kutladı.

"Bereketin müjdecisi"

Hıdırellez Günü'nü sosyal medya hesabında şu sözlerle kutlayan Başkan Güngör, "Memleketimize baharın ve bereketin müjdesini getiren, umudu ve birliği pekiştiren Hıdırellez Bayramı'mız kutlu olsun! Hıdırellez'in ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış, sevgi, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Hıdırellez Nedir ve Neden Kutlanır?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs gecesi ile 6 Mayıs günü arasında kutlanan, baharın gelişi ve doğanın canlanması anlamına gelen geleneksel bir bayram olup, Hz. Hızır ve Hz. İlyas yeryüzünde buluşur Hz.Hızır’ın insanlara bolluk, bereket ve şifa getirdiğine inanılır. Bu yüzden insanlar bu günü dilek dileyerek, ateşten atlayarak, gül ağacına dilek bağlayarak veya çeşitli ritüellerle kutlanır. Kısaca, Hıdırellez doğanın uyanışını, baharın gelişini ve insanların umutlarını simgeler.

Hıdırellez Gelenekleri Nedir?

Ateşten atlama: İnsanlar akşam saatlerinde büyük bir ateş yakar ve kötü enerjilerden arınmak için bu ateşin üzerinden atlarlar. Bu, sağlık ve şans getireceğine inanılır.

Dilek dileme – Gül ağacı ritüeli: Mayıs gecesi insanlar dileklerini bir kâğıda yazar ya da küçük sembollerle çizer ve gül ağacının altına bırakırlar. Sabah erkenden kalkıp bu dileklerin kabul olacağına inanılır.

Küçük çapta piknikler ve eğlenceler: 6 Mayıs günü, parklar ve yeşil alanlarda halk bir araya gelir, yemekler yapılır, müzik çalınır ve oyunlar oynanır. Baharın gelişi coşkuyla kutlanır.

Baht açma ritüeli (mantufar): Bekâr kızlar, gece suya bıraktıkları yüzük, küpe gibi eşyaları sabahleyin bir araya toplanan toplulukta sırayla çekerek kimin kısmetinin açılacağına dair sembolik bir oyun oynarlar.

Ev ve çevre temizliği: Hıdırellez’den önce evler temizlenir, eski eşyalar atılır. Yeni bir başlangıca hazırlanmak anlamı taşır.