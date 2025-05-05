Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talip Şener, duygusal istismarın çocukların gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Fiziksel ve cinsel istismarın toplumda daha fazla fark edilirken, duygusal istismara yönelik farkındalığın düşük olduğunu belirten Şener, sürekli eleştirme, alay etme ve sevgi geri çekme gibi davranışların çocuklar üzerinde kalıcı hasar bıraktığını belirtti.

Duygusal İstismarın Çocuk Gelişimine Etkisi

Prof. Dr. Şener, dünyada ve Türkiye’de her yıl milyonlarca çocuğun fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete maruz kaldığını söyledi. Özellikle 5 yaş altındaki çocukların büyük bir kısmının duygusal ve fiziksel istismara uğradığını vurgulayan Şener, toplumda farkındalığın arttırılması gerektiğini ifade etti.

Çocuk Hakları ve Toplum Sağlığı Paneli Erzurum’da Yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen "Çocuk ve Ergen" temalı ulusal psikoloji kongresinde, çocuk hakları ve toplum sağlığı üzerine önemli bir panel düzenledi. Erzurum Barosu Başkanı Avukat Mesut Öner, çocuk hakları merkezi kurma çalışmalarına değinirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumu Psikoloğu Fulya Alaybaşı da kurumlarının çocuklara yönelik sunduğu hizmetlerden bahsetti.

Çocuk Hakları Merkezi ve Çocukların Korunması İçin Yeni Adımlar

Panelde konuşan Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner, Türkiye’deki ilk Çocuk Adalet Merkezi'nin Erzurum’da kurulduğunu belirtti. Çocukların hukuki süreçlerine yönelik daha etkili destek sağlamak amacıyla Baro olarak çocuk hakları merkezi kurma çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti. Bu tür merkezlerin, çocukların haklarını savunmak ve onların gelişimini engelleyen davranışları önlemek için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.